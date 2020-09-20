Adıyaman'da motosiklet denetimi yapıldı - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.

Motosikletlerde kask kullanımının arttırılması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılması sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından "Yaman01" denetimi yapıldı.

Denetimlerde, motosikletlerin karıştığı ölümlü kazaların kask kullanılmaması sebebiyle meydana geldiği hususu sürücülere ve yolculara anlatılırken, uygulamada çok sayıda motosiklet ve sürücü kontrol edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen 23 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı, 2 motosiklet trafikten men edildi.