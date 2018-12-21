Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

3 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ç., idaresindeki 02 AAD 470 plakalı motosiklet Karayolları Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanılan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.Ç., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:49 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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