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Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı

12.01.2022 19:58
Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu1 kişi yaralandı.

Edinilenbilgilere göre, Mehmet Tuluk idaresindeki 02 FP 752 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi önünde devrildi. Yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Tuluk yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince müdahale edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı

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Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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