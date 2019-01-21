Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Motosiklet Devrildi 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Devrildi 2 Yaralı

1 saat önce

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Motosiklet Devrildi 2 Yaralı, System.String[]
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Zekeriya Yasin (25) yönetimindeki 33 MA 0831 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet Yasin(18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, DHA, Adıyaman, Güncel
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