Adıyaman'da Motosiklet Devrildi 2 Yaralı
1 saat önce
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı
üzerinde Zekeriya Yasin (25) yönetimindeki 33 MA 0831 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet Yasin(18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:15 Kaynak: DHA
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