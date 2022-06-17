Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

17.06.2022 14:26
Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 GFD 65 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Onur Bağcı ile Hakan Karaca yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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