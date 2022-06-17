Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 GFD 65 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Onur Bağcı ile Hakan Karaca yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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