Adıyaman'da motosiklet devrildi: 4 yaralı

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Çavuş ile motosikletteki Abdurrahman Biçer, Emine ve Ela Bulut yaralandı.

Adıyaman 'da motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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