Adıyaman'da motosiklet devrildi: 4 yaralı
11 dakika önce
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:46 Kaynak: AA
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Emin Çavuş idaresindeki 02 AL 644 plakalı motosiklet, Sakarya Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Çavuş ile motosikletteki Abdurrahman Biçer, Emine ve Ela Bulut yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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