ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, park halinde bulunan motosikleti çalan 2 kişi kovalamacanın ardından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerde Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Adnan Asani ait 02 MA 1450 plakalı motosiklet iki şüpheli tarafından iş yerinin önünden çalındı. Kısa süre sonda motosikletinin çalındığını fark eden Adnan Asani durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptıkları aramalarda kaçan şüphelileri fark ederek dur ihtarında bulundu. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.