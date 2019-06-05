Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

Adıyaman'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
Adıyaman'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Kadir Özaslan Göz'e ait 02 FT 820 plakalı motosiklet, Varlık Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin bahçesinde park halindeyken 2 şüpheli tarafından çalındı.

O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde site bahçesine gelen iki kişinin park halindeki motosikleti götürdüğü görülüyor.
Motosiklet sahibi Göz, motosikletini çalan kişilerden şikayetçi olduğunu ve çalınan motosikletinin bulunması için destek beklediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:38 Kaynak: AA
Motosiklet, Adıyaman, Güncel
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