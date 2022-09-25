ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADIYAMAN'da, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ali E.?ye ait olan park halindeki 02 ACH 442 plakalı motosiklet kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyince çalındığını anlayan Ali E. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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