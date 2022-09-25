Olay, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ali E.?ye ait olan park halindeki 02 ACH 442 plakalı motosiklet kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyince çalındığını anlayan Ali E. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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