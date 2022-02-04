Üye Girişi
ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

04.02.2022 10:27

ADIYAMAN'da, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'da, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık şüphelisi ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece geç saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Kara, park halindeki 02 FY 733 plakalı motosikletin çalındığını fark edince, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, motosikleti çalan şüphelinin M.K. olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan polis, bir süre sonra kent merkezinde fark ettiği şüpheliyi, kısa takip sonucu yakaladı. Gözaltına alınan M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

YORUMLAR
500

Mahmut Kara, Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:05 Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:34:13. #1.12#
SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement