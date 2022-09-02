Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinden çalışan bir motosikletin bulunmasına yönelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri İ.Y. ile S.D. isimli şahsı, çalınan motosiklet ile birlikte Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken çalınan motosiklette sahibine teslim edilmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Şambayat, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

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