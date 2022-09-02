Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

02.09.2022 22:45
Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinden çalışan bir motosikletin bulunmasına yönelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri İ.Y. ile S.D. isimli şahsı, çalınan motosiklet ile birlikte Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken çalınan motosiklette sahibine teslim edilmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Şambayat, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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