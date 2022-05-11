ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

11.05.2022 10:46

ADIYAMAN'da, iki motosiklet çaldığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, iki motosiklet çaldığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Turgut Reis ve Yunus Emre Mahallesi'nde 2 motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.Ç. ve C.K., olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen baskında şüpheliler çaldıkları motosikletler ile birlikte yakalandı. Emniyette yapılan incelemede daha önce de hırsızlık yapmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen iki şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
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Turgut Reis, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika


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