Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kent merkezinde yakalanan Y.E.E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler çevredeki güvenlik kamerasında şüpheliyi tespit etti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde park halindeki 07 HNM 97 plakalı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Adıyaman 'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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