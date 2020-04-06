Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
6 saat önce
Adıyaman'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde park halindeki 07 HNM 97 plakalı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler çevredeki güvenlik kamerasında şüpheliyi tespit etti.
Kent merkezinde yakalanan Y.E.E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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