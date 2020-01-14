Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 4 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cebrail Demir evin önüne park ettiği 02 HY 361 plakalı motosikletin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmanın ardından motosikleti A.A., B.B. ve M.B. ve E.G.'nin çaldığını belirledi. Ekipler kent merkezinde düzenlediği operasyon ile 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.