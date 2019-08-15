Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu D. Ş. (13) idaresindeki plakasız motosiklet, ilçeye bağlı Kuştepe köyünde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Suriye uyruklu Habat Berkel İsa (25) yaralandı.
Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:56 Kaynak: AA
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