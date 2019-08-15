Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:56 Kaynak: AA
Suriye uyruklu D. Ş. (13) idaresindeki plakasız motosiklet, ilçeye bağlı Kuştepe köyünde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Suriye uyruklu Habat Berkel İsa (25) yaralandı.
Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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