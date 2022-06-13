Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı

13.06.2022 13:57
Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Çelik'in (21) kullandığı plakasız motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Kazada motosikletli Çelik ve arkasında oturan İsmail Bozkurt (19) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLAR
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Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri denetimde Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri denetimde
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet ve traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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