Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

31.03.2022 17:57

Adıyaman'da, şerit değiştirerek yaya geçidinden geçmek isteyen motosiklete hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, şerit değiştirerek yaya geçidinden geçmek isteyen motosiklete hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dursun Çavuş Kavşağı istikametinden Köy Hizmetleri Kavşağı istikametine gitmekte olan Mehmet Aslan idaresindeki 02 FF 508 plakalı motosiklet, seyir halinde olduğu esnada şerit değiştirerek yaya geçidinden geçmeye çalıştı. Bu esnada aynı istikamete gitmekte olan Abdurrahman Ç. idaresindeki 02 FL 775 plakalı Fiat marka hafif ticari araç motosiklete çarptı. Yaşanılan feci kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda motosiklet sürücüsü Mehmet Aslan ile motosiklette bulunan Mehmet Şan Polat yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Mehmet Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/ İHA)

Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motosiklete hafif ticari araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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