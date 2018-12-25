Adıyaman'da Motosikletin Çarptığı Yaya Öldü
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Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya öldü.
Adıyaman
'da motosikletin çarptığı yaya öldü. Orhan Güngör
yönetimindeki 02 BA 657 plakalı motosiklet, Sakarya
Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Arslan'a (88) çarptı.
Yaralanan Arslan 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arslan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:46 Kaynak: AA
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