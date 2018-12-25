Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Motosikletin Çarptığı Yaya Öldü

Adıyaman'da Motosikletin Çarptığı Yaya Öldü

57 dakika önce

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya öldü.

Adıyaman'da Motosikletin Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya öldü.

Orhan Güngör yönetimindeki 02 BA 657 plakalı motosiklet, Sakarya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Arslan'a (88) çarptı.

Yaralanan Arslan 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arslan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:46 Kaynak: AA

Sakarya, Orhan Güngör, Adıyaman, Güncel
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