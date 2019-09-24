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Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

24 dakika önce

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya yaralandıAdıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan Femhi Arslan motosikletin çarpması ile yaralandı.

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan Femhi Arslan motosikletin çarpması ile yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Fehmi Arslan'a çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Arslan'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Fehmi Arslan tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise Arslan'a çarptıktan sonra kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
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