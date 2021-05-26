Motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirtilmeyen motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde yolun karşısında geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim evAraştırma Hastanesine kaldırıldı.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, motosiklet sürücü olay yerinden kaçtı.
Kaynak: AA
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