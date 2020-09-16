Adıyaman'da motosikletini yaktı - Son Dakika

Adıyaman'da motosikletini yaktı

ADIYAMAN'da bir kişi bilinmeyen nedenden dolayı motosikletini yaktı.

Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Şahabettin Ekinci isimli kişi bilinmeyen nedenle plakasız motosikletini yol kenarına çekerek benzin deposunu ateşe verdi. Bir anda alev topluna dönen motosikleti gören bir sürücü otomobilinde bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, motosikletini yakan sürücüyü gözaltına aldı.