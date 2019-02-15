Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'da Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı

53 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosiklet çarpıştı.

Adıyaman'da Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Sümer'in kullandığı 72 AP 661 plakalı motosiklet ile Ali Rıza Yücel'in(47) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Mustafa Dulkadir yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.

FOTOGRAFLI - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:47 Kaynak: DHA

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