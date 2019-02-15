Adıyaman'da Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı

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Karısından Dayak Yiyen Kocanın Sözleri Olay Oldu: Beni Elinden Zor Aldılar

Kaza Geçiren Küçük Kızın Sözü Yürekleri Dağladı: Anne Seni Tanımak Çok Güzeldi

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