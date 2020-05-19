Adıyaman'da, motosikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Adıyaman'da, motosikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Eti'nin yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Eti'nin yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, pazar günü, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden Hüseyin Eti'nin kullandığı 05 HR 079 plakalı motosiklet, Aykut Yıldırım yönetimindeki 02 LA 479 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Eti, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Aykut Yıldırım ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazanın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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