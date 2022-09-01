MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇILDI, KURŞUNLAR BİNAYA İSABET ETTİ - Son Dakika
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MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇILDI, KURŞUNLAR BİNAYA İSABET ETTİ

01.09.2022 14:39
MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇILDI, KURŞUNLAR BİNAYA İSABET ETTİ

ADIYAMAN'da motosikletten tabanca ile rastgele 10 el ateş açıldı.

ADIYAMAN'da motosikletten tabanca ile rastgele 10 el ateş açıldı. 2 şüpheli kaçarken, kurşunlar 4 katlı binaya isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü bilinmeyen motosikletteki 2 kişi, tabanca ile rastgele 10 el ateş açtı. Kurşunlar, 4 katlı bir binanın duvarlarına isabet etti. Binada yaşayanlar büyük panik yaşarken, şüpheliler kaçtı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇILDI, KURŞUNLAR BİNAYA İSABET ETTİ - Son Dakika

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