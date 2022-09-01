ADIYAMAN'da motosikletten tabanca ile rastgele 10 el ateş açıldı. 2 şüpheli kaçarken, kurşunlar 4 katlı binaya isabet etti.
Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü bilinmeyen motosikletteki 2 kişi, tabanca ile rastgele 10 el ateş açtı. Kurşunlar, 4 katlı bir binanın duvarlarına isabet etti. Binada yaşayanlar büyük panik yaşarken, şüpheliler kaçtı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
Son Dakika › Güncel › MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇILDI, KURŞUNLAR BİNAYA İSABET ETTİ - Son Dakika