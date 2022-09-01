Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü bilinmeyen motosikletteki 2 kişi, tabanca ile rastgele 10 el ateş açtı. Kurşunlar, 4 katlı bir binanın duvarlarına isabet etti. Binada yaşayanlar büyük panik yaşarken, şüpheliler kaçtı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇILDI, KURŞUNLAR BİNAYA İSABET ETTİ - Son Dakika

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