Adıyaman'da müftülük, şükür kurbanı kestirdi - Son Dakika

ADIYAMAN Müftülüğü tarafından camilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında, cemaatle yeniden ibadete açılması dolayısıyla cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapanan camilerin yeniden açılması nedeniyle Adıyaman İl Müftülüğü tarafından şükür kurbanı kesildi. Yeşil Camii'de cuma namazı öncesi düzenlenen programda, İl Müftüsü Mehmet Taşcı dua etti. Daha sonra konuşan Taşcı, "Yaklaşık 3 aydır illerimizde camilerimizde ibadetler mahrum bir şekilde hüzünlü günler geçirdik. Hem dünyamız hem de memleketimizin kasıp kavuran bu virüsten dolayı 3 aya yakındır camilerimizde cuma namazlarımızı kılmaktan mahrum olmuştuk. Camilerimizden ve cemaatlerimizden uzak kalmıştık. Allah'a hamdolsun ülkemizin tüm yöneticileriyle beraber vermiş olduğu dünyaya örnek mücadele neticesinde inşallah bugün itibariyle hem de İstanbul'un fethinin günü olan 29 Mayıs cuma günü inşallah kısıtlı şartlarla mesafeye uygun bir şekilde maskelerimizle gelmek suretiyle artık cuma namazlarımızı ve öğle, ikindi namazlarımızı camilerimizde cemaatimizle beraber kılmaya bugün itibariyle başlıyoruz. Şu anda burada da inşallah camimize ve cemaatimize kavuşmamızın bir nişanesi ve şükrün ifadesi olan burada bir kurban keseceğiz inşallah ve bu uygulama sadece Adıyaman'da değil 81 ilimizde ve 900 küsur ilçemizde olmak üzere binin üzerinde bugün itibariyle şükür kurbanları keseceğiz. İnşallah bu kurbanlarımızla beraber biraz sonra kılacağımız cuma namazlarımızla beraber dualarımızla bu musibetin bu salgının tamamen insanlığın üzerinde kalkması için dua edeceğiz inşallah en kısa zamanda bu salgından kurtulmayı bütün insanlığa nasip eylesin" dedi.

Konuşmanın ardından kurban kesilerek, cuma namazı için hazırlıklar yapıldı.