Etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç , CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere , CHP İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

CHP İl Başkanlığı tarafından Demokrasi Parkı'nda düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Adıyaman 'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

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