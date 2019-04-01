Adıyaman'da Muhtarlık Kavgası: 3 Yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Samsat
ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Taşkuyu köyünde dün yapılan muhtarlık seçiminden dolayı Atlı ve Bozan aileleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada aynı aileden Bülent, Mehmet ve Muzaffer Atlı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla sağlık Samsat ve Kahta
'da ki hastanelere götürüldü.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın büyümemesi için jandarma köyde güvenlik önlemleri aldı.
- Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:21 Kaynak: DHA
Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı
Yozgat'ta Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı
AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı
Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde