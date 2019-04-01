Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 'Muhtarlık' Kavgası: 7 Yaralı, 12 Gözaltı

Adıyaman'da 'Muhtarlık' Kavgası: 7 Yaralı, 12 Gözaltı

38 dakika önce

ADIYAMAN'da, seçimi kaybeden muhtar adayı ve seçilen muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 'Muhtarlık' Kavgası: 7 Yaralı, 12 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, seçimi kaybeden muhtar adayı ve seçilen muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Sarıharman köyünde meydana geldi. Yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut muhtar Zeynal Özer kazanamadı. Muhtarlığa seçilen Şevket Çırpıcı ile Zeynal Özer arasında tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopalar ile birbirine saldıran tarafları, ihbarla gelen jandarma ekipleri ayırdı. Kavgada seçimi kaybeden Zeynal ve Emin Özer ile Yusuf, Zeynal, Mahmut ve Hüseyin Layık ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Köyde tekrar olay çıkmaması için  Jandarma Özel Harekat ekipleri de önlem aldı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:06 Kaynak: DHA

Sabah, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sezen Aksu Bu Kez Oyunu Kullandı Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 14:44:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 'Muhtarlık' Kavgası: 7 Yaralı, 12 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]