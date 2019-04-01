Adıyaman'da 'Muhtarlık' Kavgası 7 Yaralı, 12 Gözaltı

Adıyaman'da 'muhtarlık' kavgası 7 yaralı, 12 gözaltıAdıyaman'da, seçimi kaybeden muhtar adayı ve seçilen muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 'muhtarlık' kavgası 7 yaralı, 12 gözaltı



Adıyaman'da, seçimi kaybeden muhtar adayı ve seçilen muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.



Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Sarıharman köyünde meydana geldi. Yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut muhtar Zeynal Özer kazanamadı. Muhtarlığa seçilen Şevket Çırpıcı ile Zeynal Özer arasında tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopalar ile birbirine saldıran tarafları, ihbarla gelen jandarma ekipleri ayırdı. Kavgada seçimi kaybeden Zeynal ve Emin Özer ile Yusuf, Zeynal, Mahmut ve Hüseyin Layık ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Köyde tekrar olay çıkmaması için Jandarma Özel Harekat ekipleri de önlem aldı.



Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.

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