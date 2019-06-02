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Adıyaman'da muhtarlık seçimi

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde 31 Mart seçimlerinde muhtar seçildikten sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi, tekrarlanan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.

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Adıyaman'ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde 31 Mart seçimlerinde muhtar seçildikten sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi, tekrarlanan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.
Aydın Zengi'nin vefatının ardından Besni İlçe Seçim Kurulu, Yeni Besni Mahallesi için seçimin yenilenmesine karar vermesinin ardından Meltem Zengi, mahallesinde girdiği seçimde 603 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.
Muhtarlık seçimine vatandaşların talebi üzerine aday olan Meltem Zengi ile birlikte toplamda 4 adayın yarıştığı seçim 6 sandıkta oy kullanmasıyla başladı.

Bin 524 seçmenden 906'sının oy kullandığı seçimde adaylardan Meltem Zengi 603, Veysel Özbay 170, İsmail Yıldız 98, Ramazan Borozan ise 15 oy alırken 20 oy da geçersiz sayıldı.

Yapılan seçimin ardından seçimi kazanan Meltem Zengi ve yakınları sevinç gözyaşları döktü.

Meltem Zengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eşimin vefatının ardından yeniden tekrarlanan seçimi almış olduk. Bu süreç içerisinde beni destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kahta ilçesi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından 4 muhtarın mazbatasının iptal edilerek yenilenen seçimde, oy kullanma işlemi sona erdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, ilçe merkezi Turgut Özal Mahallesine Sedat Süt, Koçtepe köyü Mehmet Yılmaz, Eskitaş köyü muhtarlığına mevcut muhtar Mevlüt Alagöz ve Göçeri köyü muhtarlığına yine mevcut muhtar Mehmet Erdem seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Koçtepe köyü muhtarı seçilen Abubekir Yılmaz'ın okur yazar olmadığı, Turgut Özal Mahallesi muhtarlığına seçilen Yusuf Süt, Eskitaş köyü muhtarlığına seçilen Mevlüt Alagöz ve Göçeri köyü muhtarlığına seçilen Mehmet Erdem'in ise "seçilmeye engel mahkumiyetleri bulunduğu" belirlenmiş, YSK, söz konusu muhtarların mazbatalarını iptal ederek, bu yerlerde seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:24 Kaynak: AA
Besni, Adıyaman, Güncel
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