Adıyaman'da, muhtarlıklar önünde toplananlara uyarı - Son Dakika

Adıyaman'da, muhtarlıklar önünde toplananlara uyarı

ADIYAMAN'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürürken, muhtarlıklar önünde toplananları, Türkçe ve Kürtçe anonslarla sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Türkiye'deki 31 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bu kapsamında olmayan şehirler arasında yer alan Adıyaman'da halkın da evlerinde kaldığı gözlendi. Hafta sonu kentin meydan, cadde ve sokakları, boş kalırken, bazı bölgelerde ise muhtarlıklar önünde yardım talep edenlerin kalabalık oluşturduğu görüldü. Polis ekipleri de yoğunluğun olduğu mahallelere giderek, muhtarlıklar önünde toplananları Türkçe ve Kürtçe anonslarla sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.