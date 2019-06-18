Adıyaman'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
1 saat önce
Adıyaman'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıMısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkemede hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:12 Kaynak: DHA
'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan ve dün mahkemede hayatını kaybeden Muhammed Mursi
için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ulu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından kalabalık, Mursi için dualar etti.
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü