Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Adıyaman'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Adıyaman'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıMısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkemede hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkemede hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ulu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından kalabalık, Mursi için dualar etti.
Adıyaman'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:12 Kaynak: DHA
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