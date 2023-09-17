Deprem bölgesinde korkutan görüntü: Musluklardan su yerine canlı canlı kurtçuk akıyor - Son Dakika

Deprem bölgesinde korkutan görüntü: Musluklardan su yerine canlı canlı kurtçuk akıyor

Son Güncelleme: 18.09.2023 00:17

Adıyaman'da, depremzedelerin kaldığı prefabrik konutların musluklarından çıkan kurtçuklar depremzedeleri tedirgin etti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek musluk sularının dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da, depremzede vatandaşlar için tahsis edilen prefabrik konutların musluklarından kurtçuk aktı. Tedirgin eden olay sonrası depremzedeler, yetkililere seslenerek yardım istedi.

Adıyaman'da depremzedeler için tahsis edilen prefabrik konutların musluklarından kurtçuk aktı

MUSLUKLARDAN KURTÇUK AKTI

Depremde evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşların kaldığı Vartana geçici prefabrik kentte sabah saatlerinde bir vatandaş, mutfaktaki musluktan su aktığını ama lavabo musluğundan su akmadığını fark ederek musluğun başlığını söktü. Musluk ucundaki başlığın kurtçuklardan dolayı tıkandığını fark eden vatandaş, durumu komşularına söyledi. Musluklarının uç kısmını söken diğer vatandaşlar da kurtçukları fark edince tedirgin oldu.

Adıyaman'da depremzedeler için tahsis edilen prefabrik konutların musluklarından kurtçuk aktı

"CANLI CANLI KURT AKIYOR"

Durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen depremzede vatandaşlar, "Vartana prefabrik kentte yaşıyoruz. Sabah musluklardan kurtlu sular aktı. Durumu ilgili yerlere bildirdik, artık nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyoruz. Burada hazır su da veriliyor ama musluk sularıyla duş alınıyor, yemek yapılıyor, bulaşıklar yıkanıyor, dişler fırçalanıyor. Bu suların hepsi enfeksiyonlu. Yaşlı ve hasta insanların çoğu günlük olarak hazır sudan alamıyor ve musluk sularını tüketmek zorunda kalıyor. Çocuklar bazen direkt musluk sularından içiyor. Bu suların dezenfekte edilmesi lazım. Musluklardan bildiğiniz canlı canlı kurt akıyor" diye konuştu.

Adıyaman'da depremzedeler için tahsis edilen prefabrik konutların musluklarından kurtçuk aktı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Deprem bölgesinde korkutan görüntü: Musluklardan su yerine canlı canlı kurtçuk akıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Elon Musk'ı kabul etti
00:04 Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm
23:37 Şenol Güneş, Trabzonspor hezimetini tek bir nedene bağladı: Yavaş oynadık
23:11 Deprem bölgesinde korkutan görüntü: Musluklardan su yerine canlı canlı kurtçuk akıyor
23:00 Rosier boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun son hali
22:39 Elon Musk'ın Starlink uyduları yine aynı şehrimizden geçti
22:33 Kocaeli'de kanser hastası kadın ile annesi 2 saat arayla hayatını kaybetti
22:22 Trabzon'da Şenol Güneş'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler
22:21 Anadolu Otoyolu'nda 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 00:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem bölgesinde korkutan görüntü: Musluklardan su yerine canlı canlı kurtçuk akıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement