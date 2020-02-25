Adıyaman'da narkotik uygulaması - Son Dakika
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Adıyaman'da narkotik uygulaması

6 saat önce

Adıyaman'da narkotik ekipleri tarafından "Narkotik uygulaması" gerçekleştirildi.

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Adıyaman'da narkotik ekipleri tarafından "Narkotik uygulaması" gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemek amacıyla "Narkotik uygulaması" gerçekleştirdi.

Düzenlenen uygulamaya çok sayıda narkotik polisi katılırken, şüpheli kişiler üzerinde Genel Bilgi Tespiti (GBT) ve üst araması yapıldı.

Öte yandan metruk binalar ve park ve bahçeler de denetlendi.

Ekipler, uygulamanın sürekli olacağını ve uygulamayı kentte uyuşturucu satışı ve kullanımını azaltmak için düzenlediklerini belirtti.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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