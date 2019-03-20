Adıyaman'da, Nevruz Kutlaması
2 saat önce
ADIYAMAN'da, baharın habercisi olan nevruz kutlandı.
ADIYAMAN'da, baharın habercisi olan nevruz kutlandı. Mimar Sinan
Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya HDP
üyeleri ile bazı STK
temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, gelenleri tek tek arayarak alana aldı. Kalabalık yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayıp, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.
FOTOGRAF - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:16 Kaynak: DHA
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