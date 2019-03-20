Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, Nevruz Kutlaması

Adıyaman'da, Nevruz Kutlaması

2 saat önce

ADIYAMAN'da, baharın habercisi olan nevruz kutlandı.

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ADIYAMAN'da, baharın habercisi olan nevruz kutlandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya HDP üyeleri ile bazı STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, gelenleri tek tek arayarak alana aldı. Kalabalık yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayıp, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.

FOTOGRAF - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:16 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Adıyaman, Güncel
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