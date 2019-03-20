Adıyaman'da, Nevruz Kutlaması
56 dakika önce
Adıyaman'da, nevruz kutlamasıAdıyaman'da, baharın habercisi olan nevruz kutlandı.
Adıyaman
'da, nevruz kutlaması
Adıyaman'da, baharın habercisi olan nevruz kutlandı. Mimar Sinan
Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya HDP
üyeleri ile bazı STK
temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, gelenleri tek tek arayarak alana aldı. Kalabalık yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayıp, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:15 Kaynak: DHA
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