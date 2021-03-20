Adıyaman'da, Nevruz kutlaması - Son Dakika

Adıyaman'da, Nevruz kutlaması

ADIYAMAN'da düzenlenen etkinlik ile Nevruz kutlandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya HDP üyeleri ile bazı STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Güvenlik önlemi alan polis, kutlamaya gelenleri üst aramasından geçirerek alana aldı. Kalabalık yakılan ateşin üzerinden atlayıp, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.