Adıyaman'da Odunluk Yandı
1 saat önce
Adıyaman'da odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı.
Adıyaman'da odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı.
Varlık Mahallesi 1528 Sokak'ta bulunan Mehmet Sincar'a ait iki katlı evin odunluk kısmında yangın çıktı.
Yangın, itfaiye erlerinin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Olay nedeniyle hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:05 Kaynak: AA
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