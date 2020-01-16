Adıyaman'da odunluk yangını - Son Dakika
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Adıyaman'da odunluk yangını

6 saat önce

Adıyaman'da bir evin odunluğunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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Adıyaman'da bir evin odunluğunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde Şerif K'ya ait bir evin odunluk kısmında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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