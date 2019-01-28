Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Odunlukta Yangın

Adıyaman'da Odunlukta Yangın

51 dakika önce

Adıyaman'da bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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Adıyaman'da bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi mimar Sinan Caddesi No 9'da meydana geldi. Hasan Erez'e ait evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, eve sıçramasını önledi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:50 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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