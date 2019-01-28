Adıyaman'da Odunlukta Yangın
51 dakika önce
Adıyaman'da bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Adıyaman
'da bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Cumhuriyet Mahallesi
mimar Sinan Caddesi No 9'da meydana geldi. Hasan Erez'e ait evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, eve sıçramasını önledi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:50 Kaynak: İHA
68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara İçmek Haram, İçenler İmam Olamayacak
CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu