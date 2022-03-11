ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI

11.03.2022 10:52

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen öğrenci servisi minibüsünde sürücü ile 9 öğrenci yaralandı.

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen öğrenci servisi minibüsünde sürücü ile 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Süleyman Sert yönetimindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan öğrencileri çıkardı. Yaralı 9 öğrenci ve sürücü Sert, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI

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Adıyaman, Çelikhan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI - Son Dakika
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