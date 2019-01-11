Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Adıyaman'da Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müslüm Demirel (51) yönetimindeki 27 ABH 488 plakalı öğrenci servisi, Çomak köyünde buzlanan yolda devrildi.

Kazada sürücü ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:46 Kaynak: AA

Besni, Adıyaman, Güncel
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