Adıyaman'da Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı
2 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Müslüm Demirel (51) yönetimindeki 27 ABH 488 plakalı öğrenci servisi, Çomak köyünde buzlanan yolda devrildi.
Kazada sürücü ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince, Besni Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:46 Kaynak: AA
Son Dakika! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı
Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı