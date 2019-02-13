Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 8 Yaralı

Adıyaman'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 8 Yaralı

5 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Adıyaman'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 8 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, taşımalı sistem kapsamındaki plakaları öğrenilemeyen Mustafa Adak ve Nurettin Baş'ın kullandığı iki servis minibüsü, Aktaş köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, öğrenciler Rümeysa Arslan (11), Nurseda Arslan (10), Merve Arslan (12), Mehmet Reşat Arslan (12), Mehmet Sinan Arslan (12), Seyit Ahmet Arslan (10), Eyüp Arslan (12) ve Zeynep Nur Arslan (11) yaralandı.

Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:27 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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