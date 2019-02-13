Adıyaman'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 8 Yaralı
5 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, taşımalı sistem kapsamındaki plakaları öğrenilemeyen Mustafa Adak ve Nurettin Baş'ın kullandığı iki servis minibüsü, Aktaş köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, öğrenciler Rümeysa Arslan (11), Nurseda Arslan (10), Merve Arslan (12), Mehmet Reşat Arslan (12), Mehmet Sinan
Arslan (12), Seyit Ahmet Arslan
(10), Eyüp Arslan
(12) ve Zeynep Nur
Arslan (11) yaralandı. Göçeri
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:27 Kaynak: AA
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