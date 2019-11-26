Adıyaman'da öğrenciler burslarıyla okul kütüphanesine kitap aldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Okumayan Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler, kendi okullarının kütüphanesine burslarıyla kitap alarak destek oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu'nun başlattığı "Okumayan Kalmasın" projesine bir destek de öğrencilerden geldi.

Okulda geçen yıl bursluluk sınavını kazanan 16 öğrenci ilk burslarından ayırdıkları harçlıklarıyla okul kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

Okul Müdürü Adem Kördiş, yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimiz sınavı kazanarak akademik anlamda başarılı olduklarını zaten göstermişlerdi. Yapmış oldukları bu anlamlı davranış ile topluma faydalı birey olacaklarını da göstermiş oldular. Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimizi hem başarılarından hem de yapmış oldukları bu anlamlı davranıştan dolayı tebrik ediyorum." dedi.