Adıyaman'da öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika

Adıyaman'da öğrenciler ders başı yaptı

Adıyaman'da öğrenciler ders başı yaptı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında Adıyaman'da 2 bin 248 okul öncesi, 6 bin 158 birinci sınıf öğrencisi ilk kez okul sıralarında yerini alacak.

Adıyaman'da öğrenciler ders başı yaptı

ADIYAMAN - 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında Adıyaman'da 2 bin 248 okul öncesi, 6 bin 158 birinci sınıf öğrencisi ilk kez okul sıralarında yerini alacak.

Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan eğitim ve öğretim yılında çocuklar kadar ailelerinde heyecanları yüzlerine yansıdı. Yüzlerindeki maskeleriyle velilileri ile beraber okula gelen minik öğrenciler, bugün ders başı yaptı. Okul bahçesine kadar öğrencileriyle gelen veliler, Korona Virüs tedbirleri nedeniyle okul içerisine alınmadı. Oldukça heyecanlı olduklarını dile getiren veliler okulların açılmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti.

Öğrenci velilerinden Mehmet Uyutmaz, "Korona Virüsten sonra uzun bir süre okullar kapalı kaldı. Çocuklar içinde oldukça iyi oldu. İnşallah biran önce Korona Virüs biter, çocuklar için iyi bir öğretim yılı olur. Bugün başladık, hayırlısıyla başarılı bir dönem olur. Evet çocuklarda heyecanlı bizlerde heyecanlıyız uzun bir aradan sonra. İnşallah iyi bir dönem olur" dedi.

Daha sonra konuşan öğrenci velilerinden Tayfun Güzel ise, "Sınıflara baktık ikiye bölünmüş. 30 Kişilik sınıflarda 15 tanesi bugün, geriye kalan 15 tanesi de yarın olmak üzere sosyal mesafe kurallarına göre ayırmışlar öğrencileri. İnşallah uyum sorunu yaşamazlar. Pandemiden dolayı bizlerde tedirginiz ama okullar temizlenmiş, hijyen en üst seviyede, öğretmenlerde gereken tedbirleri almış. Çocuklar maskesiz kalmasın diye yedek maske dahi temin etmişler çocuklara vermek için. İnşallah her hangi bir sorun yaşamayız. Çocuklar, bizlerin ve öğretmenlerinin de yönlendirmeleriyle kendi sağlıkları için gerekeni yapacaklar. İnşallah sorun yaşamadan okul sezonumuzu tamamlarız. Çocuğumuzun hijyeni için hijyen setlerini temin ettik, çantasına koyduk. Çocuğa okulda yapması gerekenleri bir bir anlattık. Temizlik konusunda özellikle tuvalet eğitimini. Heyecan çok, 3. Çocuğumuz en fazla bunda heyecanlandık. Sabah 6'da uyandı, 6'dan bu yana üzerini giyinmiş çantasını, matarasını bizlere taşıtıyor. Hadi okula hadi okula diye çok sevinçli" şeklinde konuştu.

Okula yeni başlayan Oğuzhan Güzel ise, " Okula eğlenmek için geldik, her şeyi öğrenmek için geldik. Aynı zamanda oyun oynamak için de geldik" diye konuştu.

Adıyaman'da öğrenciler ders başı yaptı

Koronavirüs, Adıyaman, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika

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