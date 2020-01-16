Adıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki öğrenciler, Nemrut Dağı eteğinden kamyonla taşınan karla eğlendi.

İlçedeki bir özel okul yöneticileri, Nemrut Dağı eteklerinden kamyonla getirdikleri karı okul bahçesine döktü.

Kar heyecanı ve mutluluğunu yaşayan öğrenciler kar topu oynayarak, kardan adam yaptı.

Okul Müdürü Abdurrahman Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerinin sadece öğrencilere eğitim vermek olmadığını onların moral ve motivasyonları için sürekli etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Okula Nemrut Dağı eteklerinden kamyonla kar getirdiklerini ifade eden Bozkurt, "Karı ilk defa gören öğrenciler, heyecanlanıp mutlu oldu." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Bozkurt ise ilçeye yağmayan karı okulun bahçesinde görünce çok mutlu olduğunu kaydetti.