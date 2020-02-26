Adıyaman'da öğrenciler sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da öğrenciler sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Adıyaman'da lise öğrencileri sağlık yaşam ve doğru egzersizler hakkında bilgilendirildi.

Adıyaman'da öğrenciler sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Adıyaman'da lise öğrencileri sağlık yaşam ve doğru egzersizler hakkında bilgilendirildi.

Kent merkezindeki özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, obezite, sağlıklı yaşam ve doğru egzersizler hakkında Fizyoterapist Gazi Sarıkaya tarafından bilgilendirildi.

Okulun konferans salonunda uygulamalı şekilde bel ve boyun fıtıkları, doğru oturuş ve dik duruş şekilleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler, özellikle ders çalıştıkları esnada doğru duruş hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sarıkaya, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sarıkaya, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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