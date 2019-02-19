Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Öğrencilere Tablet Dağıtıldı

Adıyaman'da Öğrencilere Tablet Dağıtıldı

1 saat önce

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yaman Edep" projesi kapsamında 26 okulda 471 tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Öğrencilere Tablet Dağıtıldı, System.String[]
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yaman Edep" projesi kapsamında 26 okulda 471 tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Gazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje dahilinde okullarda bilişim teknolojileri dersi kapsamında okullarda temel algoritma ve kodlama eğitimleri verildiğini belirterek, "Altyapısı yeterli olmayan okullara tablet dağıtıyoruz. Bu şekilde eksiklikler kapatılıyor. Bugün Gazi İmam Hatip Ortaokulundaki 33 öğrenciye tablet dağıttık. İl genelindeyse 26 okulda 471 tablet dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Alagöz, tabletlere yüklenen programlar sayesinde öğrencilerin kendi oyunlarını yapmalarına imkan sağladıklarını kaydetti.

Tablet dağıtımına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Okul Müdürü Bedir Kızıl ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:16 Kaynak: AA

Alagöz, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Öğrencisini İstismar Eden Sapık Öğretmen Bu Kez Kurtulamadı DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Öğrencilere Tablet Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]