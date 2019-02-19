Adıyaman'da Öğrencilere Tablet Dağıtıldı

Adıyaman
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından "Yaman Edep" projesi kapsamında 26 okulda 471 tablet dağıtımı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
, Gazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje dahilinde okullarda bilişim teknolojileri dersi kapsamında okullarda temel algoritma ve kodlama eğitimleri verildiğini belirterek, "Altyapısı yeterli olmayan okullara tablet dağıtıyoruz. Bu şekilde eksiklikler kapatılıyor. Bugün Gazi İmam Hatip Ortaokulundaki 33 öğrenciye tablet dağıttık. İl genelindeyse 26 okulda 471 tablet dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.
Alagöz, tabletlere yüklenen programlar sayesinde öğrencilerin kendi oyunlarını yapmalarına imkan sağladıklarını kaydetti.
Tablet dağıtımına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Okul Müdürü
Bedir Kızıl ve öğretmenler katıldı.