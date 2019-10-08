Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "Öğrenme Şenliği" başladı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Öğrenme Şenliği' başladı

Adıyaman'da "Öğrenme Şenliği" başladı

57 dakika önce

Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü organizesinde il ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüklerince bu yıl ikincisi düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman'da

Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü organizesinde il ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüklerince bu yıl ikincisi düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Akgüney, Demokrasi Parkı'ndaki törende yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik, statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın sürdürülebileceğini gösteren kavramlardan birisi olduğunu söyledi.

Ülke olarak hayat boyu öğrenme alanındaki nihai hedeflerden bahseden Akgüney, "Amacımız farklı öğrenim ve seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilmesi ve sosyokültürel katkı amacıyla bilgi beceri ve yeterliliklerini geliştirerek öğrenmeyi arttırmaktır." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Ahmet Alagöz de hayat boyu öğrenmenin dünyanın çeşitli kentlerinde yıllardır başarıyla uygulandığını belirterek, Türkiye'de de bu alanda başarılı sonuçlar alındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Akgüney, Alagöz ve Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Sezai Güler ile Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü kurdele keserek şenliğin açılışını yapıp, kurulan stantları gezdi.

Kent merkezi ve ilçelerden gelen öğrenciler, gençler, ev hanımlarıyla bazı kurumların halı dokumadan kabak süslemeciliğine, halı dokumadan, iğne oyasına, ayakkabıcılıktan, ahşap el işleri yapımına kadar çok çeşitli alanda yaptıkları ürünlerin sergilendiği şenlik 2 gün sürecek.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pkk yaktı, devlet yaptı
Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi Suriye'den asker çeken ABD'ye Rusya'dan tepki: Haberimiz yoktu Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın yakalandığı anlar ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:06:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "Öğrenme Şenliği" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]