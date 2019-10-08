Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü organizesinde il ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüklerince bu yıl ikincisi düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Akgüney, Demokrasi Parkı'ndaki törende yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik, statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın sürdürülebileceğini gösteren kavramlardan birisi olduğunu söyledi.

Ülke olarak hayat boyu öğrenme alanındaki nihai hedeflerden bahseden Akgüney, "Amacımız farklı öğrenim ve seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilmesi ve sosyokültürel katkı amacıyla bilgi beceri ve yeterliliklerini geliştirerek öğrenmeyi arttırmaktır." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Ahmet Alagöz de hayat boyu öğrenmenin dünyanın çeşitli kentlerinde yıllardır başarıyla uygulandığını belirterek, Türkiye'de de bu alanda başarılı sonuçlar alındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Akgüney, Alagöz ve Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Sezai Güler ile Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü kurdele keserek şenliğin açılışını yapıp, kurulan stantları gezdi.

Kent merkezi ve ilçelerden gelen öğrenciler, gençler, ev hanımlarıyla bazı kurumların halı dokumadan kabak süslemeciliğine, halı dokumadan, iğne oyasına, ayakkabıcılıktan, ahşap el işleri yapımına kadar çok çeşitli alanda yaptıkları ürünlerin sergilendiği şenlik 2 gün sürecek.